Hofvijver omgetoverd tot Mondriaan-kunstwerk

Brandstichting RKDEO bij Opsporing Verzocht

14:16 De politie is nog altijd op zoek naar de daders van de brandstichting bij voetbalclub RKDEO in Nootdorp. De brandstichting komt aanstaande dinsdag uitgebreid aan bod in Opsporing Verzocht, dat vanaf half negen te zien is op NPO1.