Hoge straf geëist tegen jonge autobrandstichters

Tegen zes jongens die vorig jaar in de Haagse Molenwijk auto’s in brand zouden hebben gestoken, zijn forse straffen geëist. De hoogste straf betrof bijna tien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs.

De strafeis van 292 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs is voor een van de zes jongens, die brand zouden hebben gesticht. De andere vijf hebben nog deels voorwaardelijke gevangenisstraffen boven het hoofd hangen. Ook is er tegen hen geen jeugd-tbs geëist. Wel zouden ze begeleiding moeten krijgen om hun leven weer op het rechte pad te krijgen.

De strafeis van de aanklager lijkt hoog. Ter vergelijking, de 15-jarige jongen die de 18-jarige Oussama doodde in Mariahoeve in april vorig jaar werd dezelfde straf opgelegd. Maar al eerder legde bijvoorbeeld de rechtbank in Haarlem aan jonge brandstichters van tuinhuisjes straffen op tot tien maanden.

In deze zaak draait het om zes auto’s die kort na elkaar in mei vorig jaar in brand vlogen. De werkwijze was steeds hetzelfde. Er werd ‘s avonds laat een autoruit ingeslagen, waarna er een brandend voorwerp in de auto werd gegooid.

Onrust

De branden leidden tot flinke onrust onder de bewoners in de wijk, maar ook, zo stelt het OM, bij de autoriteiten. Er werden speciale bijeenkomsten georganiseerd om onrust bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. Politie en buurtvaders surveilleerden extra in de wijk.

Na een maand werd het zestal gearresteerd. Ze bleken niet ouder dan 15, 16 en 17 jaar. Onderling hadden ze, zo bracht de aanklager gisteren na de besloten zitting naar buiten, flink op zitten scheppen over hun ‘prestaties’. Bij de politie en ook tijdens de zitting gisteren was er van die opschepperij weinig over. Ze hielden, zegt het OM, hun kaken stijf op elkaar.

De branden en de aanhouding van de pubers bracht de slechte verhouding in de wijk tussen jongeren en politie aan het licht. ,,Ingesleten vooroordelen van beide kanten en onbekendheid met elkaars wereld hadden dit in de hand gewerkt’’, zei politieteamchef Rob Muller in februari dit jaar. Er werd een speciaal programma opgezet om het contact met de jongeren te verbeteren. Daarvoor werden eerst contacten met de moeders gelegd, die in het begin net zo argwanend bleken als de jongeren zelf. De aanpak bleek te werken en wordt inmiddels ook in andere wijken toegepast.