Hogere straf geëist voor urenlange verkrachting 85-jarige

Nu wil het OM dat de straf hoger wordt, omdat ze vindt dat de oude straf toch geen recht doet aan wat er in die horrornacht in de zomer van 2015 is gebeurd. Vier uur lang was de vrouw in de macht van deze Raymond S. (45), werd op alle mogelijk manieren verkracht, telkens weer, en moest allerlei vernederingen ondergaan.



De man, zonder vaste verblijfplaats, klom volledig onder invloed van drank en drugs om 5 uur 's ochtends door haar open slaapkamerraam naar binnen. Hij bedreigde de vrouw ook. Hij pakte haar geld en betaalpas uit een tas en dwong de vrouw met een schaar op haar keel de juiste pincode te geven.



Koelkast

Toen zij door de achterdeur probeerde te ontsnappen sleurde hij haar weer terug naar het bed. Tussendoor ging de man nog wel naar de koelkast om bier voor zichzelf te pakken, paraderend met een stijve penis.



Met haar onderbroek op zijn hoofd trok hij laatjes open, op zoek naar waardevolle zaken. Op enig moment probeerde de vrouw hem uit haar huis te slaan met een souvenir, een zweep, maar die pakte hij af, waarna ze er zelf slaag mee kreeg.



Tuinmannen

Pas om 09.00 uur 's ochtends wist de vrouw na een paar eerdere mislukte pogingen uit huis te ontsnappen en tuinmannen te alarmeren. Nog altijd heeft ze herbelevingen aan wat er die nacht is gebeurd.



De man zegt zich niets van die avond te kunnen herinneren. DNA bewijs deed hem eerder de das om.



Het OM zegt na grondige bestudering van de zaak tot de conclusie te zijn gekomen dat een hogere straf op zijn plaats is vanwege de grote gevolgen voor het slachtoffer. Door een persoonlijkheidsstoornis is de kans op herhaling groot, aldus de advocaat-generaal.