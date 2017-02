Holland staat centraal tijdens groots feest

Waarom nu zo'n feest?

,,Komend weekend is het carnaval in Westland. Voor de jeugd zijn er voldoende feesten, maar we willen ook een breder publiek bereiken. Hoofdzakelijk feestgangers tussen de 25 en de 45 jaar, maar ook 70-jarigen. Dat doen we met dit feest. Het is de eerste keer dat we met het thema Holland aan de slag gaan.''



Maar het is geen speciaal carnavalsfeest?

,,Inderdaad. Wel verzorgt dezelfde organisatie ook gratis evenementen tijdens carnaval, die mogelijk worden gemaakt met de opbrengsten van dit feest.''



Vanwaar het thema Holland?

,,Nederlandstalige artiesten en Hollandse muziek zijn populair. We denken daarmee een breed publiek aan te spreken. Je ziet dat muziek van André Hazes nog steeds erg populair is bijvoorbeeld.''



Welke Nederlandstalige artiesten komen naar de fuif?

,,Dj Jerome komt. Hij is bekend van het nummer Seks met die kale. Hij spreekt het jongere publiek aan. Maar ook Henk Dissel, Mario Mulder en Anita Meyer staan op de planken. De Wateringer barman Xander maakt eveneens zijn opwachting. Er is voor iedereen wat.''



Op hoeveel man hoopt u?

,,Het zou mooi zijn als er 800 tot 900 mensen komen. Dan kunnen we er een mooi feest van maken. Volgend jaar volgt een tweede editie. Dan zou het super zijn als we 1.500 man bereiken.''

Kaarten kosten 18,85 euro via ticketmaster.nl.