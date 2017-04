Holocaust gereduceerd tot verhaal van één danseres

Vandaar dat Lotte Berger, docent geschiedenis aan de Johan de Witt Scholengroep, met 80 leerlingen uit de bovenbouw op woensdagochtend de Centrale Bibliotheek in Den Haag bezoekt. Om te luisteren naar het verhaal over Roosje Glaser, een Joodse danseres die tijdens WOII meerdere concentratiekampen overleefde door shows te geven voor de Duitsers.

De leerlingen luisteren naar Paul Glaser, de naoorlogse neef van Roosje.



,,Zij was een jonge vrouw die door discriminatie steeds verder in de knel kwam. Dat is nu op veel plaatsen nu nog hetzelfde. Kijk naar de vluchtelingen uit Syrië, die zich nu hier moeten registreren, waarna ze nieuwe papieren krijgen en eventueel gedwongen moeten terugkeren naar een land dat kapot is gebombardeerd. En waar haar mogelijk arrestatie wacht omdat ze met de vijand hebben geheuld.''



Het verhaal over goed en fout, over het maken van keuzes en over het besef dat je in elke cultuur mensen kunt leren kennen met wie je je verbonden voelt, maakt indruk. Berger: ,,Ik hoor van collega's op andere scholen dat ze het niet over de Tweede Wereldoorlog willen hebben. Maar het moet. Zodat er geen ontkennen aan meer is. Met de eindexamenklassen brengen we ook altijd een bezoek aan Vught of Westerbork.''



De tentoonstelling Dansen met de Vijand is tot 8 mei te zien in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.