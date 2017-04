Hondenbelasting is duur in Den Haag

In Den Haag ben je veel kwijt voor de heffingen van het hebben van een hond in vergelijking met andere delen van Nederland. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten 2017, die de COELO onlangs publiceerde.

Alhoewel de hondenbelasting dit jaar landelijk daalde, steeg het tarief in Den Haag. Betaalde je in 2016 112,8 euro. Een jaar later is dat 114,24 euro geworden.

Den Haag is een van de gemeenten waar je diep in de buidel moet tasten voor de hondenbelasting. Ter vergelijking: inwoners van Koggenland in West-Friesland betalen 16 euro per jaar aan de heffingen. Het gemiddelde tarief is 55 euro voor één hond.

Bewoners van Gorinchem zijn het meeste kwijt, namelijk 124 euro.

Baasjes in het Westland en Midden-Delfland hoeven nog minder in de buidel te tasten dan Hagenaren of Koggenlanders. Daar werd namelijk een paar jaar geleden besloten om de hondenbelasting af te schaffen. Kosten: 0 euro dus.

Meer honden