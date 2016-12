Honderden feestgangers geëvacueerd na brand plafond Millers

Even na tweeën bemerkten gasten van de dansgelegenheid rook uit het plafond. De brandweer heeft het stuk plafond gesloopt en geblust. Het gaat om het stuk plafond aan de achterkant van de zaak, boven de dj-tafel.



Agenten en personeel van de Millers hebben samengewerkt om alle gasten veilig naar buiten te brengen. Er stonden zo'n tweehonderd mensen in de kou, zonder jas, buiten. Na een half uur konden de feestgangers hun jassen weer ophalen.



Er is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onbekend.