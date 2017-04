Honderden lopen hand in hand naar het Spuiplein als protest tegen homogeweld

VideoOm te protesteren tegen geweld tegen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen (LHBTI) liepen vanmiddag honderden mensen in Den Haag demonstratief hand in hand naar het Spuiplein.

De actie is een reactie op het geweld tegen een mannenstel dat vorig weekend in Arnhem werd gemolesteerd door een groepje jongens.

Breder

,,Het is genoeg nu. Dit is de druppel en schudt ons wakker. Dit hoort niet in Nederland'', stelde Peter van Koesveld van de website GayDenHaag.nl voorafgaand aan de wandeling.

In Den Haag deden tien kroegen mee, waarvan er zeven geen gaycafé zijn. Dat toont volgens Van Koesveld aan dat de actiebereidheid breder is dan alleen in de homogemeenschap. Van daar liepen belangstellenden in een ontspannen sfeer maar begeleid door de politie hand in hand naar het Spuiplein. De wandelaars hadden regenboogvlaggen bij zich. Op het Spuiplein was na de wandeling een kleine manifestatie waar een homokoor het nummer 'Mad world' zong.

Statement

De initiator en organisator van de Haagse 'mars' Roy Walthaus sprak de verzamelde demonstranten toe. ,,Mooi dat zoveel mensen meedoen! Hopelijk komt ons statement goed over. Het is nodig: tegenwoordig kun je niet meer hand in hand lopen op straat. Dat wordt niet geaccepteerd. Je wordt uitgescholden.''