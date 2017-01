Hondje uit ijskoud water gered

Het hondje zakte door het ijs toen hij naar een groep eendjes wilde rennen. ,,Ik schrok en belde direct 112. Daarna heb ik alle andere hondjes in veiligheid gebracht en vastgebonden'', vertelt de hondenoppas onthutst na afloop. ,,Vervolgens probeerde ik nog om met een tak het ijs kapot te maken en bij hem te komen, maar dat lukte me op dat moment niet. De brandweer en politie waren er gelukkig snel bij."



Een van de brandweermannen sprong bij aankomst meteen in het water en redde het hondje. Het beestje werd in een isolatiedeken verpakt en opgewarmd.



Het diertje is naar de dierenarts gebracht en was binnen tien minuten alweer op een normale temperatuur. ,,Ik ben nu bij het hondje. Ik ben blij dat alles goed met hem gaat. Hij is weer helemaal de oude", aldus de hondenoppas.