Hongerstaking Syriër duurt al 80 dagen

De hongerstakende Youssouf Al A. zit vast in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg en staat onder medische begeleiding, meldt een goed ingevoerde bron aan deze krant. Zijn medische toestand zou inmiddels zorgelijk zijn. Zijn lichaam zou onherstelbare schade hebben opgelopen.

Woordvoerder Jaap Oosterveer van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat er een geval van hongerstaking in Scheveningen is. ,,In dit justitiële centrum is de medische expertise aanwezig die dit soort gevallen te begeleiden."



Een periode van tachtig dagen in hongerstaking is uitzonderlijk. Medische studies wijzen uit dat de meeste mensen maar twee maanden overleven zonder eten. Na veertig dagen is het lichaam door zijn vetreserves heen en worden organen aangetast.



Pauline Jacobs, die als universitair docent rechtsgeleerdheid onderzoek deed naar gedetineerden in hongerstaking, noemt de periode van 80 dagen 'erg lang'. ,,Na 60, 70 dagen wordt het heel spannend. Maar dat zijn algemene richtlijnen. Hoe lang iemand het volhoudt, hangt af van allerlei zaken. Wie sapjes of thee met suiker drinkt, kan de duur daarmee verlengen."



Misdrijf

Wat de 46-jarige Syriër exact op zijn kerfstok heeft, is onduidelijk. Hij werd in 2003 in Amsterdam veroordeeld wegens een misdrijf tegen een vrouw. Een van zijn voormalige advocaten meent dat het om een oplichtingszaak ging. ,,Hij gaf toen al hardnekkig aan erin geluisd te zijn." Toch werd Youssouf Al A. in hoger beroep opnieuw veroordeeld.



Volgens een justitiebron moet A. 78.000 euro schadevergoeding betalen. Aan wie is onbekend. Omdat hij weigert te betalen, zit hij sinds oktober 2016 vast. Vlak daarna ging hij in hongerstaking en werd hij overgebracht naar de medische gevangenis in Scheveningen.