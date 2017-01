Hoog water in Scheveningen: kades deels ondergelopen

De schepen in de haven dobberen nu op kadehoogte en het water klotst over de kades in de Scheveningse haven nu het waterpeil voorlopig op zijn hoogst is.



Zandzakken

Op de Dr. Lelykade is voor viszaak het Havenpaleis een tijdelijke dam gelegd tegen het wassende water. Ook andere bedrijven in de haven beschermen zich tegen het water, onder meer met zandzakken.



Springtij in combinatie met ruig weer op de Noordzee is de oorzaak van de hoge waterstand van vanmiddag. Door de harde wind wordt het zeewater tegen de Nederlandse kust gestuwd.