Hoogvliet in Voorburg door brand 'verloren'

,,Hoogvliet begint, zodra het mogelijk is, met het leegruimen van de winkel. Daarna wordt er zo snel mogelijk gestart met het opnieuw opbouwen van het interieur. Hoe snel de supermarkt weer geopend kan worden, zal later duidelijk worden'', laat de directie weten.



Pendelbus

Om vooral de oudere klanten rond winkelcentrum Essesteijn tegemoet te komen zet Hoogvliet direct een gratis pendelbus in die hen naar de Hoogvliet aan de Mgr. van Steelaan in Voorburg brengt. De pendelbus rijdt vanaf donderdag tussen 10.00 en 19.00 uur iedere 15 minuten.



Bij de korte, maar felle brand in de supermarkt raakte niemand gewond. Op het moment van uitbreken waren er ongeveer vijftien klanten en evenveel personeelsleden in de winkel aanwezig. Zij konden het pand zonder problemen verlaten. De directie is dan ook blij met het optreden van iedereen. ,,Er is bij Hoogvliet grote waardering voor zowel de inzet van de hulpdiensten als voor de medewerkers die ter plaatse waren en de ontruiming hebben begeleid. Iedereen bleef kalm en door alert optreden van alle betrokkenen is een grotere ramp voorkomen.''