Hoop getoeter en kabaal, maar ook stralende gezichten

Toestroom van ict-studenten naar Zoetermeer

8:22 De hbo ict-opleiding van De Haagse Hogeschool in Zoetermeer wordt steeds populairder. Kozen in 2003 nog zo'n 30 jongeren ervoor om in deze stad te gaan studeren, dit jaar is dit aantal opgelopen tot meer dan vijfhonderd studenten. Directeur Gert de Ruiter ziet kansen om nog verder te groeien.