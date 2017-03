Hoop voor patiënt met long- of nierkanker

Daarmee hebben alle Haagse ziekenhuizen het in hun pakket en hoeven doodzieke patiënten niet meer ver van huis voor deze relatief nieuwe behandeling.



HMC heeft sinds deze maand toestemming om immunotherapie te geven 'aan bepaalde patiënten met long- of nierkanker'. Het gaat dan om patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie behandelingen die de tumor op moeten ruimen niet hebben gewerkt.



Stimulatie afweersysteem

Immunotherapie pakt niet de tumor aan, maar is erop gericht om het afweersysteem te stimuleren om zelf de kankercellen op te ruimen.

HMC zet de behandeling onder meer in bij longkanker, een zeer moeilijk te genezen ziekte. Bij een deel van de longkankerpatiënten kan immunotherapie de ziekte een tijd lang afremmen, zodat de patiënt langer te leven heeft. Ook kan de ziekte zelfs tot stilstand worden gebracht. Door een stukje tumorweefsel af te nemen, kan de arts vaststellen of de patiënt gebaat is bij de behandeling.



De tweede vorm van kanker waarbij HMC immunotherapie gaat toepassen, is nierkanker. Dit is een relatief zeldzame vorm van kanker. HMC is aangesloten bij een netwerk van gespecialiseerde ziekenhuizen, die deze complexe vorm van kanker behandelen.