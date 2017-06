Hopen op Robin Haase voor The Hague Open

,,Ik ga eerst naar Wimbledon en beslis daarna wat ik doe", zegt Haase, die inmiddels door een 6-3, 7-6 zege op de Oostenrijkse wereldtopper Dominic Thiem vorige week in Halle op plek 38 op de wereldranglijst prijkt. Normaal gesproken niet meer de status van deelnemers aan een Challenger-toernooi. Maar voor volle tribunes nóg een keer op vertrouwde grond winnen, blijft volgens ingewijden ook zijn vurige wens. ,,Ik speel in die week in elk geval geen ander toernooi", wil Haase er zelf wel over kwijt. ,,Het is The Hague Open of een week rust."



Vorig jaar won Haase in Scheveningen de finale met 6-4, 6-7, 6-2 van Adam Pavlasek. Het was voor de 1 meter 91 lange toptennisser na negen vruchteloze pogingen de eerste keer dat hij het toernooi won. ,,Al vanaf mijn zeventiende probeerde ik juist De Mets te winnen. De laatste jaren hikte ik daar toch wat tegenaan. Vorig jaar lukte het dan eindelijk. Het is altijd leuk om dat nog een keer te doen, maar ik moet echt even kijken of het wel in mijn schema past. Ik speel na The Hague Open de ATP-toernooien van Gstaad (Zwitserland) en Kitzbühl (Oostenrijk) en ben als ATP top-43-speler ook verplicht in augustus aan de Masters-toernooien van Montréal (Canada) en Cincinnati (Verenigde Staten) mee te doen."



Toernooidirecteur Ivo Pols, privé goed bevriend met Haase, kan een glimlach niet onderdrukken als hij zegt: ,,Ik heb goede hoop en verwachting dat Robin er op 17 juli bij is. Het feit dat hij 'onze' week vrijhoudt, geeft aan dat die intentie er bij hem ook is. Hij wil hier natuurlijk ook graag voor een vol centrecourt nog een keer winnen. We moeten alleen wel even afwachten hoe Robin vanaf 3 juli Wimbledon doorstaat.



Situatie

,,Hij zit in een totaal andere situatie dan vorig jaar. Hij is heel erg succesvol en dat betekent dat hij momenteel dus ook meer wedstrijden speelt. Daarmee wordt Robin vanzelfsprekend zwaarder belast. We zullen geduld moeten hebben en rustig aankijken hoe het begin juli met hem gaat. Robin zal zelf ook goed naar zijn lichaam blijven luisteren. Maar ik denk dat hij uiteindelijk wel zal meedoen. Hij is dat ook wel van plan."