Horizontaal klimmen draait meer om kracht en slimheid

Niet de hoogte in, maar horizontaal klimmen. Zonder gordel, maar mét een valmat. Dat is boulderen. In Den Haag opent begin april de grootste boulderhal van Nederland.

Boulderhal De Campus aan de Kerketuinenweg lijkt niet op een traditionele klimhal. Draai de bekende klimhal een kwartslag, dan krijg je de boulderhal. Geen duizelingwekkende hoogtes, maar horizontaal klimmen. De zes enorme kunstrotsen - op een vloeroppervlak van bijna 3.000 m2 - ogen vriendelijk, maar vergis je niet, klimmen dicht bij de grond is geen makkie. Juist niet. Het vergt kracht en 'oplossend vermogen', weten eigenaren Teun van Dijk (32) en Frank Loeve (30).



Over een kleine maand gaat De Campus open. Het is, met 1.000 m2 aan klimoppervlak, de grootste boulderhal van Nederland. En het is de eerste van Den Haag. Waarom meteen zo groot? Boulderen is in opkomst, weten Van Dijk en Loeve. Van Dijk: ,,Je ziet dat boulderhallen uit hun jasje groeien. Ze kunnen het aantal klimmers niet aan. Wij hebben plek voor 300 klimmers. Dat moet ook, Den Haag is de derde stad van Nederland.''

Quote Het is niet gewoon omhoog, je gaat alle kanten op. Dan raak je al snel aan de praat. Hoe los ik dit op? Teun van Dijk

Ondersteuning

Lange tijd was het indoor rotsklimmen iets voor erbij. Iets waar traditionele klimhallen een klein hoekje voor inruimden. Loeve: ,,Je gebruikte het als ondersteuning voor het echte klimmen. Om sterker te worden.'' De laatste 4,5 jaar is het boulderen in opkomst als op zichzelf staande sport. En onlangs is het erkend als olympische sport.



Wat het zo leuk maakt? Het is explosief, zegt Loeve. ,,Traditioneel klimmen doe je meer op conditie. Het zijn langere stukken. Dit is kort en krachtig.'' Ook maak je sneller contact met je mede-klimmers, vult Van Dijk aan. ,,Dat is zo leuk. Het is niet gewoon omhoog, je gaat alle kanten op. Dan raak je al snel aan de praat. Hoe los ik dit op?'' Daarbij is het laagdrempelig. Je hebt geen klimgordel nodig, geen cursus, geen klimmaatje. Je trekt je sportschoenen aan en je gaat.

Quote Het leuke van deze rots is: je klautert er gewoon bovenop. Dat is eenvoudiger te begrijpen Frank Loeve