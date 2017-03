Hotelschool wil nog meer buitenlandse studenten

De buitenlandse studenten van de Haagse Hotelschool komen uit 61 verschillende landen. Dat mogen er van de directie best nog wel meer worden. De ambitie van de school is om in de toekomst voor de helft uit buitenlandse studenten te bestaan. Alle lessen zijn al in het Engels.



Gemotiveerd

Hotelschool The Hague is van mening dat de inbreng van de buitenlanders het niveau bevordert. ,,De studenten uit het buitenland zijn meestal zeer gemotiveerd", zegt woordvoerster Miriam ter Braak.



,,Dat kan tot een goede kruisbestuiving met Nederlandse studenten leiden." Dat is ook de reden dat de school bewust Nederlanders en buitenlanders bij elkaar op de kamers indeelt. Studenten zijn verplicht om in het eerste jaar intern te verblijven. De toelatingseisen van de Haagse school liggen hoog. Ongeveer een op de vijf studenten die zich aanmelden, wordt aangenomen.



Paspoorten

Het percentage buitenlanders van 29 procent bij de Hotelschool is gebaseerd op de paspoorten van de studenten. Als ook nog wordt gekeken naar Nederlandse studenten die een vooropleiding in het buitenland hebben genoten, dan stijgt het aantal naar 37,9 procent. Alleen de universiteit van Maastricht heeft qua percentage in Nederland meer buitenlandse studenten.



Hotelschool The Hague heeft in totaal 2.509 studenten, die in twee filialen zijn onderverdeeld, een aan de Brusselselaan in Den Haag en een in Amsterdam. Ook de TU Delft staat bij de Nederlandse opleidingen hoog als het gaat om het aantal buitenlandse studenten. Dat zijn er 4.200, 19 procent van het totale bestand.



Engels

Sinds kort is het totaal aantal buitenlanders aan universiteiten en hogescholen in Nederland boven de grens van 80.000 gestegen. De verwachting is dat dat in de komende jaren nog verder zal stijgen. Steeds meer opleidingen stappen over op Engels als voertaal.



Op grond van drie criteria - het niveau van het onderwijs, de kosten en de levensstijl en carrièremogelijkheden - heeft studentenorganisatie Study.eu Nederland op de derde plaats gezet van de ranglijst van meest populaire studielanden in Europa. Alleen Duitsland en Engeland staan hoger. Opvallend is de lage klassering van België.