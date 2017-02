House of Delft wordt iconisch

NieuwbouwprojectHouse of Delft belooft het spektakelstuk te worden van het gebied rond het Delftse station. ,,We lijden verlies. Maar we doen dit voor de stad.''

In de volksmond wordt al enige tijd gesproken over de 'KLM-huisjes', het porseleinen cadeau dat de passagiers van de businessclass van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ontvangen.

Zes van die huisjes staan in Delft en zij zouden de inspiratiebron vormen voor het spectaculaire nieuwbouwproject dat verrijst aan de noordzijde van het nieuwe station. Projectleider Marcel Schuchard nuanceert die vergelijking echter.

KLM-huisjes

,,Met de KLM-huisjes is het wel begonnen'', zegt Schuchard over de Porcelyne Poort, een project dat inmiddels is omgedoopt in House of Delft. ,,Maar het plan heeft zich behoorlijk doorontwikkeld. Architect en voormalig rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft een gebouw ontworpen waarin de contouren van elf historische panden zijn verwerkt. Die ruimtes zijn dertien meter hoog. In het ontwerp worden de pioniers van Delft geëerd. Denk aan Johannes Vermeer, Hugo de Groot en Piet Hein. Onderdelen van de panden verwijzen naar Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf.'' Bedenker van het concept van deze Delftse pioniers is programmamaker Mark Zegeling.

De kop van het gebouw springt het meest in het oog. Op de smalste zijde verrijzen drie trapgevels. De gebouwen ogen alsof ze van Delfts blauw worden gemaakt, maar dat is (deels) schijn. ,,Er wordt keramiek in verwerkt. Maar we maken vooral slim gebruik van glas. Dat kan tegenwoordig in alle kleuren worden geprint.''

het zijaanzicht van House Of Delft.

Het ontwerp van een markant gebouw aan de rand van een historisch centrum lijkt een recept voor rumoer. In Delft is daar tot dusver echter geen sprake van. Zowel omwonenden en ondernemers als vertegenwoordigers van de historische vereniging zijn laaiend enthousiast over het bijzondere gebouw.

Superspannend

Peter Jonquière, voorzitter van de doorgaans zeer kritische commissie Behoud Stadsschoon van vereniging Delfia Batavorum, kon zijn enthousiasme bij de presentatie nauwelijks onderdrukken. ,,Ik vind dit een superspannend project. De vraag is hoe dit er in de praktijk gaat uitzien. En of er genoeg klanten zijn voor al die horeca-functies. Want behalve in House of Delft komen er ook enkele grand cafés en restaurants in de andere nieuwbouwprojecten in het Stationsgebied.''

Ook een toekomstige buurman is enthousiast. De man, actief in een buurtcomité aan de Coendersstraat, hoopt op een snelle verwezenlijking. ,,Tegen deze nieuwbouw zeg ik geen Nimby (Not in my backyard, red.). Wat mij betreft is het: Pimby! Ik zeg: dit mag worden gebouwd! Please in my backyard! ''

Marcel Schuchard is heel blij met het enthousiasme. Toch verbazen de reacties hem niet. ,,Dit gebouw straalt geschiedenis uit. Tegelijkertijd hebben we de ambitie een gebouw neer te zetten dat zeker honderd jaar meegaat. Dat vertaalt zich in het materiaalgebruik, dat duurzaam en kostbaar is.''

Het gebied rond het oude en nieuwe station ondergaat een metamorfose. Links House of Delft.

Vreemd

Het te bebouwen terrein is honderd meter lang. De diepte varieert van 15 tot 35 meter. ,,Het is een vreemd perceel,'' zegt Schuchard. ,,Dat maakt de bouw ook duurder dan gebruikelijk. Gelukkig is dit project niet rendementsgedreven. Anders zou het House of Delft ook niet van de grond komen.''

De bouw wordt mogelijk dankzij ras-Delftenaar Chris Oomen. De ondernemer, tegenwoordig vooral bekend als directeur van zorgverzekeraar DSW, wil met House of Delft graag iets doen voor zijn geliefde stad. ,,Hij heeft een enorm groot hart voor Delft,'' zegt Schuchard, die al twintig jaar zaken doet met de initatiefnemer.

De komende vijf maanden worden gebruikt voor het maken van het definitieve ontwerp. Er komen zo'n vijftig appartementen in het gebouw. De oppervlaktes zijn zeer divers. En dat gaat ook gelden voor de verkoopprijs.

Uitgangspunt

,,Uitgangspunt is, dat we met de appartementen quitte spelen,'' zegt Schuchard. ,,Dat zou al geweldig zijn. Meer zit er waarschijnlijk niet in. Op de publieke ruimten leggen we flink toe. Als je het vanuit commercieel oogpunt bekijkt, zou je kunnen zeggen dat dit gebouw vele miljoenen euro's te duur is.''

Voor de ontwikkeling van het programma voor de publieke ruimten werd recent de samenwerking gezocht met het Delftse Buro Bloc. ,,In het project is zo'n drieduizend vierkante meter ingeruimd voor de publieke ruimtes,'' vertelt Schuchard. ,,Voor de invulling daarvan lopen al diverse gesprekken. Maar we nodigen partijen van harte uit om zich te melden met plannen voor de invulling van het concept van de pioniers van Delft. We zoeken vooral naar ideeën die aansluiten bij de doelstelling. We laten ons graag verrassen.''

Het doel is Delft een gebouw te geven dat niet alleen iconisch oogt, maar waar het bruist van de activiteiten. En waar op inspirerende wijze het verhaal van Delft wordt verteld. De planning is dat volgend jaar de eerste paal de grond in gaat.