HTM komt met digitaal kaartje op telefoon

Volgens het vervoersbedrijf zorgt het nieuwe digitale kaartje er ook voor dat bus- of trambestuurders minder contant geld in kas hoeven te hebben. En dat is weer goed voor de veiligheid, aldus HTM.

De kaartjes kosten net zoveel als het papieren exemplaar dat bij de bestuurder te krijgen is. De betaling verloopt via iDeal of een creditcard en reizigers kunnen dus overal een kaartje kopen. Ook is het mogelijk om voor bijvoorbeeld meereizende kinderen een kaartje te kopen. Er is dan geen aparte OV-chipkaart nodig en een heel gezin kan via één telefoon een kaartje kopen.