HTM zwijgt over strafbare zaken in de bus en de tram

In een grote stad is agressie in het openbaar vervoer onvermijdelijk, stelt de HTM in haar jaarverslag over 2015. De regionale vervoerder en haar medewerkers kregen dat jaar te maken met 36 geweldsincidenten. Flink minder dan voorheen.



Bij navraag blijkt het te gaan om excessief geweld tegen het eigen personeel. Over agressie, mishandeling of bedreiging van reizigers in tram of bus is in jaarverslagen of andere HTM-publicaties niets te vinden. Kwalijk, vindt PVV-raadslid Elias van Hees. Vooral omdat de HTM alle strafbare zaken die zich voordoen in het regionale ov (van mishandeling en bedreiging tot diefstal en vandalisme) wel degelijk nauwkeurig registreert.



Recht

,,In haar jaarverslag meldt de HTM alleen de excessieve gevallen van geweld'', stelt Van Hees. ,,En dan uitsluitend als eigen mensen erbij betrokken zijn. Ik vind dat niet kunnen. De Haagse belastingbetaler heeft recht op meer informatie over de veiligheid in de bus en in de tram.''

Zelf kwam de PVV'er iets meer te weten via een landelijk rapport over sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Daarin staat dat de HTM 617 strafbare feiten heeft geregistreerd in 2015. Een flinke daling ten opzichte van de jaren ervoor, toen het aantal zogenaamde A-incidenten steevast tussen de 900 en 1.000 lag.



Raadslid Van Hees vindt dat HTM alleen al in het belang van haar eigen personeel meer informatie naar buiten moet brengen. ,,De HTM geeft nu een vertekend beeld van de veiligheid in het ov. Alsof er niks gebeurt. Terwijl deze mensen elke dag weer een hoop te verstouwen krijgen als ze aan het werk zijn.''



De HTM vindt het logisch dat ze alleen het geweld tegen haar eigen mensen vermeldt. ,,Hun veiligheid is onze prioriteit'', zegt een woordvoerder. ,,Schermutselingen op een tramhalte zijn iets minder onze zaak.'' Ook meent de vervoerder dat het weinig zin heeft om informatie over al die andere strafbare zaken te publiceren. ,,Vervoerders registreren dat allemaal op hun eigen manier. Dat wordt appels met peren vergelijken.''