Huidige winteropvang is ‘onmenselijk en onbegrijpelijk’

Den Haag heeft momenteel een winterregeling. Als de temperatuur in de stad vijf dagen achtereen onder de nul is gezakt, kunnen de lokale daklozen terecht bij een tijdelijke nachtopvang in de Zilverstraat.

Als het in de winter regent en waait, kunnen ze niet in de Zilverstraat terecht

Dat is niet genoeg, vindt het Straatconsulaat: ,,Als het in de winter regent en waait en mensen buiten door en door nat worden, kunnen ze niet in de Zilverstraat terecht. Terwijl de nachtopvang elders in de stad in de wintermaanden juist snel volzit.’’ Ook gebeurt het geregeld dat de opvang te laat opengaat, omdat te laat wordt onderkend dat het voor een langere periode koud is inde stad, zo stelt de belangenvereniging.