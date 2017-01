Huis ten Bosch in de steigers

De toekomstige residentie van koning Willem-Alexander en zijn gezin wordt voor 59 miljoen euro verbouwd en is eind 2018 weer bewoonbaar. Dat is het paleis op dit moment zeker niet, getuige de vele steigers die de gehele voorkant 'sieren' en aan de achterkant met name de Wassenaarse vleugel.



Bovendien is de bewaking bij het paleis ook al een tijdje geleden flink teruggeschroefd. Waar bij het hek aan de Bezuidenhoutseweg normaal gesproken marechaussee staat, hangt nu slechts een bel.