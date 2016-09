Huuradvies levert een miljoen op

Pony aangerand op klaarlichte dag

18 september Op klaarlichte dag is in een weiland vlakbij paleis Huis ten Bosch in Den Haag een pony misbruikt. Een filmpje daarvan staat op Facebook en was vanmiddag al meer dan 176.000 keer bekeken. De eigenaar heeft gisteren bij de politie aangedrongen op onderzoek.