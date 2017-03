'Huurlofts' in Magazijn voor jonge werkenden

,,Onder studenten is de stad almaar geliefder aan het worden omdat Universiteit Leiden en TU Delft hier dependances hebben. Verder trekken bedrijven en internationale organisaties veel expats en trainees naar Den Haag.''



De zestig mini-lofts, zes medium lofts (36 vierkante meter) en zes grotere lofts worden gemeubileerd aangeboden vanaf 575 euro. ,,Alle units zitten onder de 710 euro per maand, dus men kan huursubsidie aanvragen.''



Linnenpakket

Daarnaast kunnen mensen een 'linnenpakket' inkopen; dan hoeven er geen beddengoed en handdoeken te worden meegenomen vanuit pak 'm beet Jamaica of Italië. Een andere extra service is het keukenpakket. Daarbij levert de verhuurder servies, kookgerei en pannen. In het complex is ook een wasruimte bedacht, waar iedereen zijn wasje kan draaien. Er is altijd een huismeester aanwezig.



De begane grond is bedoeld voor bedrijven en mogelijk 'lichte horeca'. In het pand komt halverwege het drie etages tellende gebouw een terras dat door alle bewoners en werknemers gebruikt kan worden. Maar voor de komende maanden is hard doorwerken het devies.