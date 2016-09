Iconische, houten fiets van René Bom gestolen

De fiets van René is er niet zomaar één. Het is er één met een houten frame, houten stuur, houten voorrekje en bruinkleurig zadel en wielen. Op Facebook deelt de ras-Hagenees foto's van het voertuig om hopelijk zo snel mogelijk zijn fiets weer terug te vinden.



Aangifte

De fiets is vanochtend bij een lantaarnpaal weggegapt, terwijl er een kettingslot om zat. Die zou volgens René doorgeknipt moeten zijn. ,,Erg lullig'', noemt hij het op Facebook. ,,Daar ik niet zo lang nog ken lopuh!!!'' In augustus heeft René namelijk in het ziekenhuis gelegen met een tia.



Inmiddels heeft hij aangifte gedaan bij de politie.