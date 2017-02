Ideële catering van Smeltkroes slaat aan

Tijdens Come & Eat kunnen Hagenaars tot april statushouders uitnodigen om bij hen thuis te komen eten. Vluchtelingen kunnen zo in huiselijke sfeer kennismaken met stadsgenoten en andersom hoort de Hagenaar het verhaal van de vluchteling. Iedereen die zijn huis openstelt voor deze sessies krijgt een gratis plaatselijk geteeld groentepakket via Lekkernassuh.



Smeltkroes is opgezet door vier Haagse studenten om vluchtelingen een kans op werk te bieden en eveneens integratie over en weer te bevorderen. In Den Haag, zo is de bedoeling, wordt dit jaar een aantal popup-restaurants geopend waar met name Syrisch wordt gekookt en verhalen worden verteld.



Hun plan was uit 80 inzendingen genomineerd voor Den Haag Innovators Challenge, en maakte onlangs als Studentenprijs kans op tien mille. Smeltkroes won die start-up prijs niet. De prijs ging naar studenten die een oplossing bedachten waardoor fietsers niet langer klem komen te zitten in tramrails.