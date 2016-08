Iedereen leert blussen in Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf is het tweede ziekenhuis in Nederland dat beschikt over zo'n eigen oefenruimte. Het doel van het centrum is jaarlijks zo'n tweeduizend medewerkers op te leiden en bij te scholen op het gebied van brandveiligheid. De oefenruimten zijn zo realistisch mogelijk ingericht. Eén als ziekenhuiskamer compleet met bed, nachtkastje en prikbord met beterschapskaarten en de ander als kantoorruimte.



,,Voor de opening van dit centrum gebruikten we een deel van een leegstaand oud flatgebouw als trainingslocatie", legt Robbert Jan van den Ent Braat, manager Facilitair Bedrijf van het ziekenhuis, uit. ,,Maar bij een nieuw ziekenhuis hoort ook een volwaardig trainingscentrum."



Iedereen

Al het ziekenhuispersoneel neemt deel aan de trainingen in het nieuwe centrum. Van de verpleegkundigen tot de restaurantmedewerkers. Door zelf kleine brandjes te kunnen blussen, wordt erger voorkomen en hoeft de brandweer misschien ook niet in actie te komen. Ook wordt door snel optreden de watermistinstallatie, een duurzamere versie van de sprinklerinstallatie, niet geactiveerd.



Nico van Viersen, die normaal gesproken in de operatiekamer staat, heeft er al twee trainingen in het nieuwe centrum op zitten. Maar dat waren zeker niet de eerste twee. ,,In totaal zijn het er al zo'n stuk of twintig. Je leert er altijd weer van", vertelt Van Viersen. ,,Je hoopt die kennis natuurlijk nooit toe te hoeven passen, maar je weet nu wel wat je wel en niet moet doen in zo'n situatie.''