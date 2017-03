IJsje? Marinello is weer open

Regen en wind teisteren ook Den Haag, dus echt mooi ijsjesweer is het nog niet. Toch is een van de oudste Haagse ijssalons, Marinello, sinds zaterdag alweer open aan de Lange Poten. Als vanouds kan hier uit vele smaken worden gekozen. De stroopwafels die in de winter in het pand werden verkocht, zijn verdwenen. Marinello is tot oktober open.