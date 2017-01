IJspret voor kinderen op mini-baan voor de deur

De weersverwachtingen waren een week geleden veelbelovend. Het zou eindelijk hard gaan vriezen en de schaatsen konden uit het vet. Bij Jeroen Pronk begon het te kriebelen. Herinneringen aan zijn tochten over de slootjes in Buytenwegh kwamen weer tot leven. Maar nuchter als hij ook is, zag hij dat niet snel gebeuren. ,,Het is echt jaren geleden dat dat kon."



Op zondagavond kreeg hij een geweldig idee. ,,Ik had nog wat hout liggen en een zeil. Van dat hout heb ik een frame gemaakt en het zeil erover gespannen. Vervolgens heb ik laagje voor laagje ijs erop gekweekt."



Uit warm bed

Met succes. Het ging zelfs zo ver, dat hij er 's nachts een paar keer zijn warme bed voor verliet om te controleren of alles wel goed ging met zijn mini-ijsbaan voor zijn deur aan de John Sousarode. De laatste dagen sproeide hij trouw om het uur een laagje water. Met als resultaat een natuurijsbaan van vier centimeter dik voor de buurtkinderen. ,,It giet aon!" liet hij donderdag trots weten op social media. ,,We wonen hier in een rijtje met zo'n twintig gezinnen, goed voor in totaal 25 kinderen. Voor hen heb ik het gedaan. De hele dag is er toeloop. Kleine kinderen, zoals mijn dochtertje van twee, tot kinderen van een jaar of tien die na school nog even snel komen. Daar geniet ik zo van", zegt Pronk. ,,Als ik zie hoeveel plezier het geeft, is het al dat harde werken waard geweest. Al was het maar voor één dag. Mijn vrouw heeft mij de afgelopen week echt wel eens voor gek verklaard."



Pronk zegt niet veel te hebben met schaatsen, behalve op natuur-ijs. Dat heeft iets magisch. ,,Je voelt de kou, rijdt door een mooie omgeving. Onze kinderen weten toch helemaal niet wat dat is? Nu kunnen ze zeggen dat ze toch een keer op natuurijs hebben gestaan."



In de buurt zijn zijn inspanningen niet ongemerkt gebleven. ,,Ik krijg nu via Facebook vragen van bewoners uit andere straten of ik bij hun ook een ijsbaantje kan aanleggen als het weer gaat vriezen", lacht Pronk. ,,Nou, ik ben best geïnteresseerd in een vacature van ijsmeester. Dat is in Nederland toch geen fulltimebaan."