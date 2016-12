IJverige Ike ontdekt vuurzee net op tijd

Het is dinsdagavond even voor 17.30 uur als in sanitairzaak Alter aan de Elandstraat het alarm afgaat. De winkel is al dicht, alleen eigenaar Ike Simoncini is nog aanwezig. ,,Ik was bezig met het schrijven van een offerte'', blikt hij terug. ,,In eerste instantie dacht ik dat het alarm stuk was. Dus ik probeerde het ding uit te zetten.''



Als hij aan de voorkant van de zaak komt, ziet hij plotseling rook uit een van de opslagruimten komen. ,,Toen ik binnenkwam sloegen de vlammen meteen om me heen. Ik schrok me dood. En meteen in een flits: dit is het einde van de zaak.''



Toch blijft Simoncini kordaat. Omdat hij weet dat elke seconde telt rent hij direct naar boven, naar z'n vrouw. ,,We wonen boven de zaak, dus ik wilde haar waarschuwen. Ik vroeg haar de brandweer te bellen.'' Die staat al na anderhalve minuut voor de deur. ,,We wonen dicht bij de kazerne, dus in een mum van tijd stonden ze binnen.''



Dat blijkt achteraf de redding te zijn voor het levenswerk van Simoncini. ,,Een paar minuten later en de zaak was in vlammen opgegaan. Nu wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen.'' Voor de zekerheid zijn ook de woningen boven de zaak ontruimd. ,,Maar het vuur is gelukkig beneden gebleven.''



Schade

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, weet Simoncini niet. ,,Daar doet de brandweer nog onderzoek naar.'' Ook heeft hij nog geen idee van de schade. ,,Dat is werk voor de verzekeringsexperts.''



Voorlopig is de zaak nog gesloten. ,,De brandweer heeft de voedingskabel van de elektriciteit doorgesneden, dus ik moet nu met een zaklamp door de winkel. En ik kan sowieso niet meer in de computer.''



Simoncini besfet dat hij een 'engel op zijn schouder' heeft gehad. ,,Als ik niet nog zo ijverig met die offertes aan de slag was geweest, had ik het vuur nooit zo snel ontdekt. Natuurlijk ben ik niet vrolijk, maar toch een beetje opgelucht.''