'Ik móést dat water in'

Wat als het stoplicht op rood had gestaan of er meer mensen in de rij stonden bij de bakker? Was hij dan ook op tijd terug geweest bij het water en had hij dan ook de levens van alle vier de kinderen kunnen redden? André Krens denkt liever niet na over hoe slecht het had kunnen aflopen met de moeder en de vier kindjes in de bakfiets, die in oktober te water raakten in de Vliet.



,,Je moet me excuseren hoor, af en toe kan ik blijven hoesten. Ik zit aan mijn derde antibioticakuur." André (69) kampt de laatste weken met een lichte longontsteking. ,,De dokter denkt dat het komt doordat ik toen met natte kleren een uur lang in de kou heb gestaan."



Hij gaat zitten op de rode, suède bank in zijn woonkamer in Leidschendam. Voorlopig gaat hij niet meer vissen. ,,Eerst maar even beter worden."



Normaal gaat de gepensioneerde buschauffeur drie tot vijf keer in de week hengelen met een vriend. 17 oktober is ook zo'n visdag. Het is mooi weer: de zon schijnt en het is wat fris. De mannen kiezen een plekje langs de Vliet, het kanaal dat van Leiden naar Delft loopt, waarvan anderen hadden gezegd dat er veel te vangen valt. Ze strijken neer in Leidschendam.



,,En dat bleek ook zo te zijn, want die dag ging het heel goed. Ik viste niet met wormen, maar met brood." Het gaat zelfs zo goed dat zijn aas opraakt. Hij laat zijn vismaat achter en besluit met zijn auto even op en neer te rijden naar de bakker voor een half brood. ,,Toen ik terugkwam, wees mijn vriend naar het water en zei: 'Daar gaat iets niet goed'."