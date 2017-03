'Ik ben elke avond weer blij als het busje compleet is'

Johan Derksen (68) is terug in de stad waar het allemaal begon. In december 2015 zag zijn succesvolle theatertournee Johan Derksen en pioniers van de nederpop het levenslicht in het Haagse Zuiderstrandtheater. Vanavond, dik honderd optredens later, staan Derksen en zijn muzikanten er opnieuw. En net als toen is ook nu de voorstelling stijf uitverkocht. ,,Maar dat is eigenlijk geen nieuws meer'', zegt Derksen, op de hem bekende onderkoelde toon. ,,Het is eigenlijk áltijd uitverkocht. Behalve in Amsterdam. Daar speelden we twee avonden voor een half lege zaal. Dat zegt genoeg over de muziekcultuur daar.''



Entertainer

Het is Johan Derksen ten voeten uit. Of hij nu aanschuift bij het tv-programma Voetbal Inside, of op de planken staat in een schouwburg, nergens neemt hij een blad voor de mond. Als verhalenverteller, entertainer én als middelpunt die vergeten popmuzikanten Frans Krassenburg (The Golden Earrings), Johnny Kendall (Johnny Kendall and the Heralds), Theo van Es (The Shoes) en Rudy Bennett (The Motions) een podium geeft waarop ze nog één keer kunnen vlammen.



Het publiek smult ervan, zegt Derksen. ,,Ik heb nog nooit iemand jonger dan 50 in de zaal gezien. Ze komen massaal met rollators en wandelstokken naar binnen. Maar met een enthousiasme waar je warm van wordt.''



Goede muziek

Een constante factor op de tournee is de Haagse band The Clarks. ,,Noem eens een andere groep die 800 nummers uit het blote hoofd kan spelen. Ik moest in het begin wel even wennen hoe frontman Micha Hasfeld als een Feltwebel de boel stond aan te sturen, maar het werkt gewoon hartstikke goed. Ik heb ze ook weer hard nodig voor het volgende project: een tournee die de bluesmuziek weer tot leven wekt.'' Wordt dat weer net zo'n doorslaand succes? ,,De eerste veertig theaters zijn al weer volgeboekt. Dus er is nog steeds vraag naar goede muziek.''



Het is een behoefte die in Nederland veel te weinig wordt onderkend, vindt hij. Aan het begin van de tournee mopperde Derksen nog over het schrale aanbod van de muziek voor de oudere generatie. Heeft Derksen inmiddels de ogen van 'Hilversum' geopend? ,,Totaal niet'', zegt hij resoluut. ,,Ik heb van alles geprobeerd. Maar zelfs omroep Max wilde ons niet hebben. Kennelijk scoort muziek niet. Als ik bij Voetbal Inside eens een keer een steengoede bluesartiest meeneem, zappen er 300.000 kijkers weg. Maar als De Toppers optreden, blijven ze wél kijken. Het is om treurig van te worden, maar Nederland is nu eenmaal een smakeloos land.''



Herinneringen

Door z'n muziekgeschiedenis vormt Den Haag daarop een positieve uitzondering. Voelt het voor Derksen dan een beetje als thuiskomen? ,,Voor mij niet speciaal, maar voor de artiesten natuurlijk wel. Dit is de stad waar het vroeger allemaal gebeurde. Waar de herinneringen liggen.''



En voor hen doet Derksen het ook. ,,Die gasten zijn natuurlijk ook al op leeftijd. Zanger Johnny Kendall, een persoonlijke held van me, is 75 en heeft suikerziekte. Man, ik ben elke avond weer blij als het busje met de artiesten weer compleet is. Maar een lol dat ze hebben. Kijk, ze hebben jarenlang op braderieën en in achterafzaal­tjes gespeeld. En nu opeens staan ze in grote zalen die tot de laatste stoel bezet zijn. Dat werkt natuurlijk als doping voor ze.''



In mei komt Derksen nog één keer naar de regio. Maar ook die show, in Delft, is uitverkocht. Wie de oude rockhelden nog wil zien optreden kan in december naar Rotterdam, belooft Derksen. In Ahoy sluit hij dan de tournee af.