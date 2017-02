'Ik ben niet zo'n machtspoliticus'

U heeft lang in Amsterdam gewerkt, nu in Leidschendam-Voorburg. Kent u de stad goed? Wat is uw favoriete plek in Den Haag?

,,In 2008 was ik geregeld in de Schilderswijk bij de start van Culturalis, wat nu het Vaillanttheater is. Maar ik ga de rest van Den Haag de komende tijd flink verkennen, met veel rondjes door de stad op de fiets.''



Solliciteerde u zelf of kreeg u een verzoek om vooral te reageren op de vacature?

,,Nou, je kijkt als partij wel waar vacatures ontstaan en welke mensen je hebt om dat in te vullen. Zo professioneel is D66 gelukkig wel.''



L'dam-Voorburg verliest nu haar meest ervaren wethouder.

,,Tot mijn eigen verbijstering ben ik met 4,5 jaar ervaring de senior hier.''



Is de politiek daar zo'n slangenkuil, dat niemand het lang overleeft?

,,Nee hoor, er waren toevallig een aantal wissels kort na elkaar. Maar het komt goed, anders was ik ook niet vertrokken.''



Even over uw opvolging. Kan uw concurrent, D66-raadslid Rachid Guernaoui, daar niet aan de slag? Heeft u een 'lastpak' minder in de eigen fractie.

,,Iedereen mag solliciteren! Ik weet dat er in Den Haag behalve Guernaoui meer kandidaten waren. Mij is verzekerd dat de fractie unaniem voor mijn benoeming is. Dus daar vertrouw ik op.''