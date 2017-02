'Ik betaal dat parkeergeld, het is maar 'n dubbeltje'

Richard Jongenotter, eigenaar van de Plus supermarkt in Rijswijk, denkt graag positief. Gisteren is betaald parkeren ingevoerd in Rijswijk, ook rond zijn supermarkt aan de Prinses Irenelaan. Om nu te voorkomen dat hij en zijn klanten daar last van krijgen, gaat de ondernemer voor zijn klanten het parkeergeld betalen. Deze eerste maand in elk geval.



,,Elke klant die zijn of haar autosleutels laat zien, krijgt het parkeergeld terug. Ook mensen die met de fiets zijn en hun autosleutels bij zich hebben, krijgen dat geld. Wat veel mensen niet weten is dat het maar om een dubbeltje gaat. Het parkeertarief op plekken waar eerst een blauwe zone was, zoals bij mij, is 30 cent per uur. Een klant is echter maar zo'n 20 minuten bij mij in de winkel'', aldus Jongenotter, die regelmatig zorgt voor stunts in zijn winkel. Zo liet hij al eens een speciaal voetbalplaatje van ADO-speler Tom Beugelsdijk maken.



Gedoe

Maar Jongenotter gaat verder. Want erger dan dat dubbeltje betalen vindt hij het gedoe dat mensen krijgen bij de parkeerautomaat waarop ze hun kenteken moeten invoeren. ,,Dat weet je niet uit je hoofd. Daarom betaal ik de komende twee maanden de speciale app die mensen kunnen kopen om het mobiel parkeren makkelijker te maken. Het kan dan gebeuren dat ik die app voor ze koop en dat ze vervolgens bij Albert Heijn boodschappen gaan doen, maar dat is dan maar zo. We krijgen dat betaald parkeren door de strot geduwd, maar ik blijf in mogelijkheden denken'', klinkt het optimistisch.