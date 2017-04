'Ik blijk een podiumbeest door de tango'

Rob Maas zet in het Haagse restaurant Schlemmer met krachtige stem een tango in. Een schrijnend verhaal over twee liefdesrivalen die elkaar doodsteken waarop het aanbeden meisje op vleugels naar de hemel vliegt. ,,Zelfmoord'', had Maas van tevoren uitgelegd. De emoties spatten van het lied, zoals van alle tangoliederen en daarmee van zijn stem. ,,Het gaat altijd over de dood, verloren liefdes en drankzucht''. Maas wordt diep geraakt door de intense muziek uit de bandoneon en de aangrijpende inhoud van het lied, bekent hij. ,,Ik blijk dus veel emotioneler te zijn dan ik me altijd heb voorgehouden. Als je die emoties niet hebt, kan je dit ook niet zingen.''



­De man die zonder muziek opgroeide - 'In mijn ouderlijk huis werd gelezen. Als de radio na de nieuwsberichten per ongeluk aan bleef staan en er volgde muziek zei mijn moeder alleen maar 'piep, piep, zaag'. Muziek was 'piep, piep, zaag' - en geen Spaans spreekt, lééft nu voor de passievolle Spaanstalige tango. ,,Noem het een late levensvervulling. Naast het moeiteloos in stand houden van een goed huwelijk'', voegt hij er nadrukkelijk aan toe. Zijn Gryts, beeldend kunstenares, is de mentale coach achter zijn nieuwe, tweede carrière in het culturele erfgoed van het geboorteland van koningin Máxima. ,,Máxima is de reden dat je als Nederlander met open armen wordt ontvangen in Argentinië'', is de ervaring van Maas. ,,La Reina de Hollanda! In sommige gevallen hoor je er achteraan dat haar vader niet deugde, maar dat een kind daar niets aan kan doen.''



De stap van het woordvoerderschap van de ANWB, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en het reorganiseren van welzijnsinstellingen naar optreden in kroegen in Buenos Aires is een grote. Ook al zat Maas tijdens zijn werkzame leven na werktijd graag 'rokend in jazzclubs'. Dat roken doet hij trouwens niet meer. Ook al beoordeelde een keel-, neus en oorarts de stembanden van Maas, die zijn leven lang 50 sigaretten per dag heeft gerookt, als 'typische stembanden van iemand die nooit heeft gerookt'.