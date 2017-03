‘Ik dacht: er lopen nog 25 man achter me’

Het regent confetti. En het getoeter van de begeleidende politieauto’s is niet van de lucht. Rond kwart voor zes in de avond is Jan Abspoel de allerlaatste loper die op het Malieveld de finishlijn van de 21 kilometer lange City Piet City-loop passeert.

Abspoel is wel een beetje ontdaan van al het enthousiasme om hem heen. En van het feit dat hij de laatste loper is die nog een medaille krijgt. ,,Bij de Groot Hertoginnelaan dacht ik: dit gaat goed. Ik heb 25 man achter me gelaten. Maar toen reden er opeens politieagenten achter me. En die zeiden : we hebben de weg schoongeveegd. Jij bent de laatste.’’ Daar ging de buffer die hij dacht te hebben. ,,Toen moest ik toch nog even voluit.’’