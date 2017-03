'Ik deed gewoon mijn werk'

Hoe doet u dat zelf? Hoe lost u bijvoorbeeld zo'n crisis op?

,,Dat vragen mensen vaker. Maar ik weet het oprecht niet. Ik doe gewoon mijn werk. Het is niet zo dat ik bij zo'n Legocrisis even hoofdstuk drie erbij pak van het handboek Van Aartsen. Alles is telkens anders, dus ik doe veel op intuïtie.''



Wanneer liet die intuïtie u in de steek? Waar heeft u spijt van?

,,Spijt? Nee, er is niet echt iets waarvan ik denk: oh jee, wat is dat stom geweest. Of klinkt dat arrogant? Nou ja, op één punt misschien: bij benoemingen van personen heb ik me wel laten afduwen van mijn eigen intuïtie. Daar krijg ik dan meestal spijt van. Ik heb vaak gezegd: Dat was stom van me, ik had mijn eigen idee moeten volgen.''



Van Aartsen voer vaker een duidelijke eigen koers. Voor de aanpak van problemen in de Schilderswijk werkt hij - ondanks felle kritiek - nauw samen met de bewoners zelf. Met de rector van de Leidse universiteit legde hij tien jaar geleden het fundament voor de steeds groter wordende Haagse dependance, toen dat nog niet vanzelfsprekend was. En ondanks de totaal versplinterde politiek slaagde hij erin om met het voltallige college een visie voor de toekomst van de stad te maken: ,,Den Haag is zo'n bruisende, energieke stad aan het worden. Daar word je gewoon blij van. Zelfs de beroemde Franse krant Le Monde schreef het: ga naar Den Haag!''



En waar moeten die Fransen dan vooral heen?

,,Aaah, ik heb vele favoriete plekken. De skyline als je via de Utrechtsebaan de stad binnenrijdt is fantastisch. Het Oranjeplein in de Schilderswijk is heel statig, het Huygenspark: zo verschrikkelijk mooi. En de Binckhorst gaat een geweldig deel van de stad worden, met ambachtslui, kunstenaars en restaurants.''



U was topambtenaar, tweemaal minister, partijleider en de laatste jaren burgemeester. Was dit uw mooiste baan?

,,Mijn vader (Haags wethouder, later minister, red.) zei altijd dat hij zijn Haagse jaren de mooiste periode van zijn leven vond. Ik begrijp dat nu nog beter dan toen.''