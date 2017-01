'Ik had wel vermoord kunnen worden in de bioscoop'

Ze kroop door het oog van de naald, de 20-jarige vrouw die zaterdagavond in Pathé Spuimarkt in Den Haag met een schroevendraaier werd aangevallen. 'Hij heeft me ook in mijn nek geraakt, ik had vermoord kunnen worden in de bioscoop'.

Vanuit het niets wordt het 20-jarige slachtoffer zaterdagavond rond half twaalf in de bioscoop aangevallen. Ze is met haar zus naar de komedie Why Him? gegaan. De Haagse had niets tegen de man gezegd; er was zelfs geen oogcontact geweest. ,,Ik wist niet wat er gebeurde. Ik kreeg een aantal stoten tegen me aan, hij hing helemaal over me heen. Het ging heel snel, maar was heel eng.'' De angst zit er zo diep in dat ze niet met haar naam in de krant wil.



Het is paniek in de zaal en er wordt geschreeuwd. De man die aan de andere kant van de verdachte zat, grijpt in, eigenlijk automatisch. ,,Het ging sneller dan ik kon denken'', vertelt de 23-jarige Ufuk uit Nootdorp die samen met zijn vriendin een filmpje wilde pakken. ,,Vanuit het niets ging hij tekeer. Hij stond daar; ik keek naar rechts en vroeg me af: 'gebeurt dit echt?'"

Ufuk grijpt in, gooit de man terug in zijn stoel en roept naar andere bezoekers hem te helpen. ,,Maar iedereen was verstijfd, echt verstijfd." De man die hem uiteindelijk te hulp schiet moet vanaf de andere kant van de zaal komen.

Bloed

Ondertussen wordt het Haagse slachtoffer door haar tweelingzusje uit haar stoel getrokken, waarna ze de zaal uit kan vluchten. ,,Ik voelde aan mijn arm, die was nat van het bloed en mijn hand ook. Medewerkers van de ambulance die het schoonmaakten, wisten eigenlijk al direct dat het door een schroevendraaier was gebeurd. Je zag de vorm van de kruiskop erin."

Na de behandeling en een bezoek aan het politiebureau, volgt ook nog een bezoek aan het ziekenhuis, waar ze een tetanusprik krijgt. De schroevendraaier wordt later, zo vertelt een ooggetuige, door de politie gevonden in de zaal, terwijl de film weer draait.

Het is nog altijd gissen naar het motief van de verdachte, een 23-jarige Amsterdammer die na het incident door de politie werd afgevoerd. Hij zou buiten de bioscoop een joint hebben gerookt en met het stinkende restant daarvan de zaal weer in zijn gelopen. Daar kreeg hij van andere bezoekers de vraag of hij dat wilde opbergen.

Waarom hij een halfuur later op zijn buurvrouw begon in te slaan en te steken is niet duidelijk. ,,Waarom hij dat heeft gedaan weet ik niet. Het is zo uit het niets gebeurd, met zo veel woede en kracht, gewoon niet normaal. Zonder dat je iets tegen iemand zegt, kan het gebeuren."

De angst zit er goed in. De familie beseft dat het helemaal fout had kunnen aflopen: ,,Hij heeft me ook in mijn nek geraakt. Hij had een slagader, mijn gezicht of mijn slaap kunnen raken. Ik had gewoon vermoord kunnen zijn in de bioscoop. Waar kun je nog heen, als je niet eens meer naar de bioscoop kan?"

De zusjes gingen vaker naar de bioscoop aan de Spuimarkt. Van Pathé kregen ze gratis toegangskaarten aangeboden, maar daar zitten ze even niet op te wachten. ,,Het is heel lief bedoeld, maar ik ga voorlopig niet meer naar de bioscoop."