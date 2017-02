'Ik heb opkomst én ondergang van video meegemaakt'

Realistisch

Hoe kon het zo snel gaan? Tien maanden geleden nog maar was hij vol bravoure. Ja, hij was óók realistisch. Snapte donders goed dat de meeste mensen heus bij hem de deur niet meer kwamen platlopen als ze thuis met één druk op de knop via Netflix en andere online-diensten ook bediend worden. Het ging een keer eindigen, maar het zat niet in zijn systeem om op te geven. Nadat hij sinds iets meer dan een jaar de laatste was met een videotheek in Den Haag, was Tomeij vastbesloten om ook de laatste van heel Nederland te worden.



Wat is er daarna gebeurd? Droog: ,,Anderhalve maand geleden ging ik naar mijn accountant. En zat daar naar de cijfers te staren. Iets wat ik al maanden niet meer had gedaan. Het is iets psychisch: toen het goed ging met de zaak wist ik nooit hoe snel ik de omzet wilde berekenen. Toen het minder ging, putte ik me uit in excuses om de administratie voor me uit te schuiven.''



Hij is eigenlijk meer liefhebber dan zakenman. Klanten die hem door de jaren heen trouw waren gebleven, kwamen soms niet eens zozeer om een videootje te huren, maar om met de eigenaar van mening te verschillen over de vraag waarom de ene film toch echt veel beter was dan de andere.



Alleen al vanwege die lol in zijn werk deed Tomeij er alles aan om zo lang mogelijk kosten en baten in evenwicht te houden. Door een duurdere door een goedkopere leverancier te vervangen, door personeel af te stoten, door 's ochtends iets later open te gaan en 's avonds iets eerder dicht. ,,Met de omzet gaat het nooit in een rechte lijn omlaag. Dat verloopt heel grillig. En als het dan na drie slechte maanden ineens een maand drukker wordt, krijg je weer hoop. En ga je door.''



Logisch, hij is met de zaak, de locatie en vooral ook zijn klantenkring vergroeid. ,,Ik zit op deze locatie al sinds 1981. Vaders die hier de laatste jaren met hun kinderen films van Disney kwamen ophalen, heb ik leren kennen toen ze nog met hun eerste verkering op zoek waren naar een romantische komedie of een spannende thriller. De reacties van de overgebleven vaste klanten zijn hartverwarmend - zij voelen zich soms zelfs schuldig als ze een halfjaar niet geweest zijn.''



Hij wijst op Facebook, waar 'fans' ontdaan reageren op zijn bericht dat het einde in zicht is. Zoals Klaas Zondergeld: ,,Ik was even stil toen ik het hoorde...de videotheek is zo'n deel van mijn jeugd en volwassen leven! (...) Dit is het einde van een tijdperk. Jullie hebben een geweldige collectie, en ik kon altijd advies vragen: het is een heel goeie fijne videotheek. Ik ga jullie missen!''