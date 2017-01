'Ik kan genieten van een scherp debat'

H ij was 22 jaar toen hij voor het eerst zitting nam in de gemeenteraad. In 2012 werd hij de eerste wethouder namens Progressief Westland, veruit de jongste Westlandse wethouder ooit en ook de eerste wethouder tussen de kassen met Marokkaanse roots. Hij bracht een aantal lastige dossiers tot een goed einde, zoals het vluchtelingenvraagstuk. Maar de geboren en getogen Heulenaar Mohamed el Mokaddem (33) vindt het welletjes. Volgend jaar, als hij 34 jaar is en 12 jaar deel heeft uitgemaakt van de soms duizelingwekkende, immer opmerkelijke en niet zelden verbazingwekkende tombola van de Westlandse politiek, gaat hij iets heel anders doen. ,,Het is tijd voor een heel nieuwe uitdaging'', zegt de vader van nu twee maar binnenkort drie kids. Waarom stopt u? ,,Ik ben sinds 2006 politiek actief. Ik ben op m'n 22ste in de gemeenteraad begonnen. Toen was het nog Progressief Westland, inmiddels weer Partij van de Arbeid. Als ik volgend jaar stop ben ik 12 jaar actief geweest in de Westlandse politiek. Het jaar van de nieuwe verkiezingen nadert. De vraag is dan: wíl ik nog een periode en kán ik nog een periode door? Voor mezelf heb ik de knoop doorgehakt. Ik ga op zoek naar een andere uitdaging. Ik heb een brede interesse. Ik wil mezelf verder ontwikkelen in een andere sector. Ik sta open voor een nieuwe uitdaging. Ik draag met vertrouwen het stokje over aan iemand anders. Het geeft de PvdA de tijd om na te denken over wie het lijsttrekkerschap op zich gaat nemen.'' Was het een makkelijke beslissing? ,,Ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb er ook uitgebreid met mijn vrouw over gesproken. Het wethouderschap is geen baantje waar je op kan solliciteren. Je moet ervoor gevraagd worden en het moet je gegund worden. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen in de gemeente waar ik ben geboren en getogen. De ultieme kans om iets terug te geven aan de samenleving en bij te dragen aan een sterker Westland. Ik heb mogen bijdragen aan het sociale gezicht van Westland. De gemeente is écht socialer geworden.''

Waaruit blijkt dat dan? ,,Westland wordt soms gezien als een rechtse gemeente waarin iedereen het goed heeft. Maar als wethouder sociale zaken heb ik ook de andere kant gezien. Mensen die grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Daar moet je ook oog voor hebben als gemeente.'' ,,Veel van wat we als PvdA wilden realiseren, hebben we ook gerealiseerd. Het minimabeleid is uitgebreid, het kindpakket is ingevoerd, er is nu topsportbeleid, de 25-procentsregeling in de sport is terug en op het gebied van duurzaamheid hebben we goede stappen gezet. En niet te vergeten het sociale akkoord dat alle werkgeversorganisaties, zoals LTO Glaskracht, VNO-NCW, MKB Westland, NBBU en de gemeente hebben ondertekend. Qua werkgelegenheid hebben we afgelopen jaar honderd mensen meer aan werk geholpen dan in de periode daarvoor en ook de opvang van vluchtelingen hebben we tot een goed einde gebracht.'' Wat heeft u in de afgelopen jaren verder nog bereikt als wethouder? ,,Er wordt meer dan ooit gepraat over sociale huurwoningen en die worden ook gebouwd. Er wordt meer dan ooit gedaan voor mensen met een kleine beurs, voor duurzaamheid en ook voor groen. Allemaal zaken die we als PvdA belangrijk vinden. Dankzij de steun van de coalitie, het college en de andere politieke partijen hebben we veel kunnen realiseren. Ik heb de kans gehad om bij te dragen aan een beter Westland en mooie dingen te doen, met als bekroning dat Westland is uitgeroepen tot de meest sociale gemeente van Nederland.'' Hoe kijkt u terug op het dossier vluchtelingen? ,,Een heel uitdagend dossier, met ontzettend tegengestelde opvattingen. Ik en met mij het hele college van b en w waren van mening dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen. Wel of geen opvang van vluchtelingen in Westland, daar waren de meningen erg over verdeeld in onze gemeenteraad. Die heeft uiteindelijk zijn sociale hart laten spreken en met een kleine meerderheid (20 tegen 19) besloten om vluchtelingen op te vangen. Ik vond het een goed en moedig besluit.'' ,,Er was wel veel weerstand, maar daar zijn we goed mee omgegaan. Ik ben altijd het gesprek aangegaan met mensen, ben bij burgers en bedrijven op bezoek geweest. Als je goed naar elkaar luistert, kun je veel verder komen. Ik heb een broertje dood aan racisten. Mensen die zomaar wat blèren zonder naar anderen te luisteren en zonder mee te denken over oplossingen voor bepaalde vraagstukken, daar kan ik slecht tegen. De dialoog is heel belangrijk.''

En juist die dialoog ontbreekt nog wel eens in de gemeenteraad...

,,Ja, dat klopt. Die mis ik ook wel eens als het gaat om het politieke debat. Uiteindelijk hebben alle partijen het beste voor met Westland. Alleen, welke weg neem je daar naartoe? Je kan van mening verschillen over hoe je dat moet bereiken, maar voer die discussie dan wel met respect. De intentie moet er zijn om de oplossing voor een vraagstuk beter te maken en niet om anderen te beschadigen. Daar valt nog een wereld te winnen en daar voel ik me mede-verantwoordelijk voor, omdat ik er ook deel van uitmaak. We zijn nu in de situatie beland dat de Westlandse samenleving het heeft over de politici in plaats van over de vraagstukken. Iedereen die in de politieke arena actief is, moet zich dat aanrekenen, ik ook. Het begint met goed naar elkaar luisteren en oprecht geïnteresseerd zijn in de mening van een ander.''



Heeft dat invloed gehad op de besluitvorming?

,,Ondanks alles hebben we kunnen doen wat we aan het begin van deze collegeperiode wilden. We hebben het collegewerkprogramma kunnen uitvoeren. Dit is één van de beste colleges die ik in 12 jaar heb meegemaakt. Als ik zie wat er allemaal gerealiseerd is, en nog steeds gerealiseerd wordt, in een tijd waar je politiek gezien niet altijd even vrolijk van wordt... Dat is heel mooi. Het toont de veerkracht van dit college en de gemeenteraad. De politieke fricties in de gemeenteraad hebben de besluitvaardigheid van de raad gelukkig weinig schade berokkend. We hebben goede besluiten genomen en we konden met z'n allen doorgaan. Ik denk alleen dat we veel meer kunnen bereiken als we het beste in elkaar naar boven halen.''



Alleen de sfeer was meestal niet bepaald om over naar huis te schrijven.

,,Nee, er was lang niet altijd een sfeer van wederzijds respect en fatsoen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar behandel elkaar wel altijd met respect en fatsoen. Er mag een scherp debat gevoerd worden, dat hoort erbij, maar wél op inhoud. Dat vind ik heel belangrijk. Ik kan heel erg genieten van een scherp inhoudelijk debat. Reageer op elkaar in plaats van alleen je eigen verhaal af te draaien. Ga in op de inhoud van het verhaal van een ander en durf je te laten overtuigen door argumenten. Alleen dan kunnen we verder komen.''