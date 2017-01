'Ik kan me niet voorstellen dat wij elkaar ooit zullen loslaten'

Vrij naar Wachten op Godot, de theaterhit waarin het duo eerder van de partij was, vraagt De Rooij zich af of het niet beter was geweest als ze alléén waren gebleven in plaats van zich tot elkaar te veroordelen. Waarop De Jong zegt: ,,Nu is het niet meer de moeite waard."



Twijfel

Soms kijkt De Rooij tijdens die dialoog even de zaal in en denkt dan: 'hoeveel bezoekers zullen zich dat op dit moment ook even afvragen.' Maar over zijn eigen samenwerking van een halve eeuw kent hij weinig twijfels: ,,Natuurlijk zijn er altijd momenten waarop ik me afvraag hoe ik het op eigen kracht ervan af zou brengen. Of met een ander. Om daarna meteen te beseffen dat ik met een ander nooit meer zou kunnen opbouwen wat ik met Peter heb opgebouwd.''



Toch komt aan alles een einde en dus ook aan Mini & Maxi. ,,Het lijkt me onwaarschijnlijk dat we onder deze vlag nog met een nieuw programma komen. Maar ik weet zeker dat we elkaar niet los zullen laten.''



Twaalf jaar geleden leek het doek te vallen, nadat De Jong met zijn rug ging sukkelen: ,,Ik dacht toen even dat het was afgelopen. Iets waar ik serieus psychische klachten van kreeg. Dus in een of andere vorm gaan we door tot we er ooit bij neervallen. Denk ik. Hoop ik.''