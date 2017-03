'Ik koester de herinneringen'

'Hé Dave, balen gozer. Knietje kapot hè.' 'Tjonge man, wat heb ik nou gelezen. Moet je stoppen? Sterkte vriend.' In de kantine van Loosduinen is het medeleven met de onfortuinlijke Dave Lamens groot. Het tekent het respect dat hij in de voorbije anderhalf jaar heeft afgedwongen. Trainer Richard Douw spreekt van een aderlating voor de ploeg. Lamens is blij met de waardering, maar hij had liever natuurlijk nog een aantal jaren doorgevoetbald. ,,Aan de ene kant was het een moeilijk besluit om te nemen. Aan de andere kant heb ik altijd gezegd dat als ik opnieuw tegen een kruisbandblessure zou aanlopen dat voor mij het moment is om te stoppen. In de jeugd van Wilhelmus en later bij VUC heb ik al een kruisband afgescheurd. Dat wilde ik niet nog eens meemaken. Het herstel is loodzwaar. De tweede keer heb ik samen met Lorenzo Scheffer (thans GDA (za) red.), die twee dagen na mij was geopereerd, gerevalideerd. Eigenlijk wilde ik toen al stoppen. Ik werk als glazenwasser en kan het mijn baas niet aandoen weer maanden niet te kunnen werken."

Het enthousiasme van het trainersduo Douw en Patrick Puister maakte dat hij zijn beslissing terugdraaide. Bij Loosduinen was hij vorig seizoen één van de vele nieuwe gezichten die van een hoger niveau de overstap maakte naar de toen nog vierdeklasser.



,,Achteraf gezien is dat een heel goede beslissing geweest. We begonnen stroef, mede ook omdat de nieuwe jongens en de vaste jongens van Loosduinen aan elkaar moesten wennen, maar uiteindelijk is het uitgemond in één van de mooiste seizoenen uit mijn carrière. Via de nacompetitie promoveerden we naar de derde klasse en ik heb heel veel plezier gehad. Zeker nu ik moet stoppen, koester ik deze mooie ervaring enorm. Ik had weliswaar na elke training en wedstrijd een dikke knie, maar door er direct ijs op te leggen werd het nooit erger."



Film

Hij draait de film terug naar vorige week zaterdag. Met Loosduinen speelt hij in Maasland tegen MVV'27 wanneer een tegenstander bij een hoekschop per ongeluk tegen hem aanloopt. ,,Die knie knakte naar binnen en ik voelde meteen dat het mis was. Ik kende dat gevoel van de vorige keren. Ik schrok zo erg dat ik meteen het veld afging. Ik wist gelijk dat het afgelopen was. Gelukkig is die kruisband niet helemaal geknakt, maar voor mij was het een teken van tot hier en niet verder. Ik blijf bij de ploeg betrokken, we zijn aan het kijken op welke manier."