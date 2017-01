'Ik krijg die Ziggo Dome echt wel vol'

Playbacken

Helemaal zijn eigen koers varen, als kind deed hij dat al. Terwijl zijn vriendjes gek waren op dance stond hij thuis te playbacken bij liedjes van Hazes. ,,Nee, daar ben ik nooit mee gepest. Zo is hij nou eenmaal - dat was de reactie.''



Bovendien zou hij zich van eventueel spottende opmerkingen toch niks hebben aangetrokken. ,,Op mijn tiende wist ik al dat ik een goeie zanger was. Als ik dat nu over mezelf zeg is dat natuurlijk om te kotsen, maar als kind dacht ik al dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ik ontdekt zou worden. Ik wist: dat is mijn bestemming.''



Op zijn 14de was het zover. Hij stond in de strandtent van zijn oom en tante in de spoelkeuken een liedje van Hazes voor zich uit te zingen, toen zijn tante hem naar voren riep. Ze vond het tijd dat haar neefje door een echte microfoon ging zingen, voor een publiek dat naar hem luisterde. Zij gelooft in mij was de passende titel van het nummer dat hij toen - begeleid door het toevallige bandje van die avond - zong. Hij geniet in stilte nog even na als hij eraan terugdenkt. ,,Daar hebben de mensen weken over gesproken: heb je dat ventje gezien?''



Hij begon in de spreekwoordelijke kroeg om de hoek. Overal waar ze hem wilden hebben, konden ze hem krijgen. Nog steeds trouwens. Wie zijn tourneelijst erbij pakt, komt in een jaar soms tot wel 400 optredens. En die zijn niet allemaal in de Ziggo Dome. De afgelopen weken stond hij bijvoorbeeld nog zijn brood te verdienen met een optreden in café 't Sientje in Apeldoorn. En met een signeersessie tussen de gasfornuizen in de Mediamarkt in Zoetermeer. Kijk, dat zien we Anouk of Deep Purple, zijn voorgangers straks in Ziggo Dome, dan weer niet doen. Maar hij voelt zich er niet te groot voor. Schouderophalend: ,,Het is niet zo romantisch misschien, maar het hoort ook bij het vak.''