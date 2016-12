'Ik mis alleen de kers op de taart'

Nederland is dol op jullie team. Niet in de laatste plaats omdat er allemaal leuke, mooie meiden in zitten. Helpt dat de populariteit denk je?



Ze lacht: ,,Ja, we hebben een paar leuke blonde chickies in ons team. Dat werkt wel in ons voordeel, denk ik. Of we er ijdel van worden? Je bent je ervan bewust dat je op televisie komt, dus dan doe je wel even wat mascara op. Maar dat deden we altijd al.''



Geld is altijd een issue in topsport. Trekt jullie succes al sponsoren?

,,Dat is inderdaad heel lastig nu. Hetbelangrijkste is nu dat we onze coach Helle Thomsen een contract kunnen aanbieden. Daarnaast krijgen we wel steun van de NOC*NSF en er komen meer sponsoren. Maar we kijken nog weleens naar de faciliteiten die het Noorse of Deense team hebben.''



Word je rijk van handballen?

,,Ik heb een goed contract in Hongarije, dat is dan ook echt een wereldclub. Dus daar verdien ik goed. Maar met de Nederlandse ploeg spelen we voor de eer. Nu, omdat we tweede zijn, krijgen we een deel van het prijzengeld, Maar als we vierde waren geworden zouden we niets hebben gekregen.''