'Ik vind het erg leuk dat het een keer een vrouw is'

,,Pauline Krikke hartelijk welkom namens de 2 buurgemeenten Zoetermeer en Wassenaar. Wij verheugen ons op een goede samenwerking,'' laat Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer en waarnemend burgemeester van Wassenaar weten.



Ook uit een andere buurgemeente klinken felicitaties voor de nieuwe collega. Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk: ,,Felicitaties voor Pauline Krikke en de gemeente Den Haag met de voordracht. Wij gaan verder werken met haar aan de goede samenwerking met Rijswijk op belangrijke gezamenlijke onderwerpen als economie, veiligheid en bereikbaarheid.''



Reactie Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt op voordracht Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag: "Ik verwelkom Pauline van harte in onze regio. Er liggen hier prachtige, soms moeilijke uitdagingen. Ik geloof zeker dat zij daar met haar ervaring een goede bijdrage aan kan leveren, ik kijk uit naar de samenwerking."

Harry Derksen, voorzitter stichting Homomonument en oud-voorzitter COC vindt het erg leuk dat het een vrouw is geworden. ,,De vergadering van de gemeenteraad heeft lang geduurd. Dat maakt je nieuwsgierig naar wie de andere kandidaat was. Ik hoop dat we met haar net zo prettig kunnen samenwerken als met haar voorganger.''



Simon van Driel, directeur van de Koninklijke Schouwburg is blij met 'een hele ervaren bestuurder'. ,,Ik hoop dat ze een verbinder is en dat ze van cultuur houdt. Als ik zo de eerste reacties hoor denk ik dat het een goede keuze is.''



Frits Huffnagel, VVD-prominent en Bekende Hagenaar is blij dat het weer een burgemeester is 'vanuit de liberale familie'. ,,Wat in Amerika niet is gelukt, lukt in Den Haag wel: een vrouw. Ik heb Pauline meegemaakt in Amsterdam waar zij wethouder economie was en ik woordvoerder economie voor de VVD in de gemeenteraad. Dat was een prima tijd.''



Mario van der Ende, voormalig voetbalscheidsrechter kent 'Pauline Krikke waarschijnlijk van een Triviantvraag die ik ooit heb gehad. Een politiek dier en met een cv waar je als Den Haag mee voor de dag kan komen. Dat ze vrouw is zou niet mogen uitmaken, het gaat om wat je kan. Als oud-Hagenees geef ik nog mee dat kakelen kan iedereen, het gaat om het eieren leggen.''



Zanger John Medley zegt de naam Pauline Krikke 'helemaal niets'. ,,Het is leuk dat het een vrouw is. Beetje nadeel is dat ze als Arnhemse geel zwart bloed heeft en geen groen geel bloed. Maar ze kan het meteen goed maken door iets te doen voor ADO.''



Nachtburgemeester

René Bom, nachtburgemeester kent mevrouw Krikke 'voor geen meter'. ,,Maar ik vind het erg leuk dat het een keer een vrouw is. Dat was mijn numero uno wens voor de nieuwe burgemeester. Wel jammer dat ze niet Haags is.''



Karel de Rooij, Mini van Maxi vindt het ook mooi dat het een vrouw is geworden. ,,Een oordeel kan ik niet uit mijn duim zuigen. We gaan het met spanning aanschouwen. Ik hoop dat we de verbinding gaan zoeken met elkaar.''



Abdelhamid Taheri, voorzitter van de stichting As-Soenaah moskee had eigenlijk aan 'andere namen gedacht'. ,,Ik hoop dat ze een burgemeester wordt van alle Hagenezen en geen mensen uitsluit. Die binding was de kracht van burgemeester Van Aartsen. Ik hoop ook dat het een burgemeester is die zich niet door de waan van de dag laat leiden en kan zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik zal haar zeker welkom heten.''



Esther Lieben, brandweercommandant van de Veiligheidsregio Haaglanden kent Pauline Krikke als voorzitter van de Veiligheidsregio Arnhem. ,,Ze is best doortastend'', zegt Lieben. ,,Het is fijn dat ze al lang burgemeester is geweest in een best grote stad zodat ze veel vlieguren heeft gemaakt. Dan zit ze niet gelijk in de war van allerlei dingetjes. Dat is heel belangrijk.''

'Nog nooit van gehoord'

Maarten Hinloopen (horecaondernemer Grote Markt): ,,Pauline Krikke? Nog nooit van gehoord. Wel verfrissend dat het een vrouw is en niet de zoveelste grijze man.''



Geert Verhoeff (voormalig eigenaar Surfdorp FAST): ,,Nee, ik ken haar niet, maar ik vind het super dat het een vrouw is. Den Haag heeft behoefte aan een moderne burgemeester met politieke sensitiviteit. Als ik haar cv zo hoor, lijkt ze me een prima kandidaat.''



Kim Schofaerts (voorzitter MKB Haaglanden): ,,Nee, ik ken haar niet, maar ik vind het leuk dat die naam voor iedereen een complete verrassing was. Wel leuk dat Den Haag nu de eerste grote stad is met een vrouwelijke burgemeester.''



Omar Munie (tassenontwerper): ,,Ik dacht echt dat je een herennaam zou zeggen, ik had nooit verwacht dat het een vrouw zou zijn. Wel heel erg leuk dat het een dame is, ik geloof wel aan vrouwen aan de top. Ik hoop dat ze creatief is ingesteld. De stad waar ze eerst burgemeester was, Arnhem, is in elk geval een hele creatieve stad met veel aandacht voor mode. Dat klinkt veelbelovend voor Den Haag.''



Mascha Feoktistova (succescol beautyblogster): ,,Ik kende haar niet, maar ik vind het hartstikke cool dat het een vrouw is. En het klinkt alsof ze veel ervaring heeft. Alleen vind ik wel dat ze straks van Arnhem naar Den Haag moet verhuizen. Niet alleen een pied-à-terre moet hebben hier, zoals nu het geval is.''



Joeri Gordijn (hoofdredacteur 3voor12 Den Haag): ,,Grappig dat niemand haar kent, maar op het eerste gezicht lijkt ze me wel een goeie. Ze heeft kennelijk veel ervaring. Ik hoop dat ze wel de ruimte geeft aan creatieve initiatieven in de stad. Maar als ik hoor dat haar man kunstenaar is, dan heeft ze daar vast wel feeling mee. Wat dat betreft is ze een betere kandidaat dan Jan-Peter Balkenende ofzo, haha.''

