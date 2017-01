'Ik voel lucht van de Noordpool, dus 't kan...!'

Er wordt voor volgende week vorst voorspeld en dan zijn de fanatieke schaatsliefhebbers meteen onrustig. ,,Het kriebelt al de hele winter'', bekent Hendriks. ,,Onze baan heeft al drie, vier keer dichtgelegen. Nee, er kon toen niet worden geschaatst, want het ijs was nog niet dik genoeg. We hebben acht centimeter nodig.''



Gaat dat deze keer gebeuren? Hendriks: ,,Het kan, het kan, maar ik blijf voorzichtig. Ik zeg dat de kansen fifty-fifty zijn. De dochter van mijn buurman zei het laatst goed: het voorspellen van het weer van over een week is waarzeggerij. Ik las dat een andere ijsmeester heeft geroepen dat er volgende week kan worden geschaatst. Ik denk dan: Man, man, je weet er niets van!''



-10

Hendriks hoopt uiteraard op strenge vorst. ,,Drie nachten met een temperatuur van -10 zou waarschijnlijk genoeg zijn. Anders duurt het langer.''



De ijsmeester begrijpt het ongeduld bij de mensen. Het is alweer vijf jaar geleden dat er goed op natuurijs kon worden geschaatst. Toen was de baan in Voorschoten liefst twaalf dagen achtereen open.



De ijsclub uit heeft 1600 leden, afkomstig uit de hele regio. Daarvan schaatsen er maar 200 op kunstijs op de Haagse Uithof en in Leiden. De andere 1.400 zitten voortdurend op natuurijs te wachten. ,,Ook niet-leden kunnen bij ons terecht'', zegt Hendriks ter geruststelling. ,,We zijn populair, want we hebben een grote baan. Vorige keer hadden we 25.000 schaatsers in tien dagen. Ik hoop dat we snel open kunnen, zodat de mensen niet op boerenslootjes gaan schaatsen. Dat kan heel gevaarlijk zijn.''