'Ik voel me hier geaccepteerd'

Gepest

,,Vroeger was ik een buitenbeentje, werd ik veel gepest. Op een gegeven moment durfde ik niet meer naar school.'' Terwijl zijn oud-klasgenootjes tegen elkaar voetbalden op het schoolplein, droomde Max van een carrière als professioneel balletdanser. Niemand begreep hem, zelfs zijn ouders in het begin niet. ,,Ze dachten dat ik gewoon druk was. Ik danste de hele dag door, zelfs tijdens het tafel dekken maakte ik pirouettes met borden en bestek in mijn hand.''



Zijn ouders stuurden hem naar een balletschool, zodat hij 'wat rustiger zou worden'. Maar daar ging het vuurtje juist nóg meer branden. Max ontdekte zijn grote talent en kon aan niets anders meer denken. ,,Mijn droom is om bij het Nationaal Ballet in Amsterdam te gaan. Daar doe ik alles voor.''



Ook zijn ouders konden niet meer om zijn passie heen en stuurden hem vanaf groep 7 naar de School voor Jong Talent. Al vanaf zijn elfde reist hij elke dag alleen vanaf zijn huis in Vlaardingen naar zijn school aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. ,,Je komt rare types tegen in de trein hoor'', zegt hij met een serieus gezicht. ,,Ik zie in de coupé vaak een man zitten met twee boodschappentassen vol met bier. Soms praat hij tegen me aan. Best wel eng eigenlijk.''



Maar geen haar op zijn hoofd die denkt aan stoppen met zijn opleiding. Tussen de andere kinderen met een buitengewoon talent voor muziek, dans of beeldende kunst voelt hij zich voor het eerst in zijn leven volledig geaccepteerd.



Het viel de jury van de onderwijsinspectie al op hoe ontspannen en zelfverzekerd leerlingen door de school lopen. Dit is te danken aan de goede begeleiding, concluderen ze. 'Men richt zich hier op talent, maar het gaat daarbij om een delicaat evenwicht tussen het talent en het welzijn van het kind. De mentor houdt het psychisch welbevinden van de leerling nauwlettend in de gaten en zoekt een evenwicht tussen de eisen van het vak (discipline), de school, de ouders en de ambitie van de leerling', staat in het juryrapport.



Mede dankzij deze individuele begeleiding mag de school zich tot en met 2018 excellent noemen. ,,Ik ben er ontzettend blij mee'', zegt directeur Jan van Bilsen. ,,Al kunnen niet alle docenten het waarderen. Ze vinden het eigenlijk onzin, want ze doen toch 'gewoon' hun werk? Maar dat is het 'm juist. Ik wilde dit predicaat graag hebben, omdat ik aan iedereen wil laten zien hoe bijzonder het werk is dat docenten hier doen. Zij vinden het allemaal heel normaal, maar dat is het niet. Ze doen zo veel dingen extra voor leerlingen, zijn heel erg betrokken. Dat mag wel eens beloond worden.''