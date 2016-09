'Ik werd het Tikibad uitgezet, omdat mijn vriendin is betast'

Na een aanvaring tussen een vriend van de man en de betaste vriendin, werd Melanie boos. Ze verhief haar stem voor een moment. ,,Wat op dit moment gebeurde is echt belachelijk... mij werd 'vriendelijk' verzocht om te vertrekken. Erg vriendelijk was dit niet, want als ik niet weg zou gaan zou het op een veel minder aardige manier gaan.''



Ze concludeert haar relaas op Facebook met een samenvatting: ,,Wij zien een man die op een ongepaste manier tegen kinderen praat, vervolgens wordt mijn vriendin betast door deze man en alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, was ik degene die moest vertrekken. Dames en heren, ik ben het Tikibad uitgezet omdat mijn vriendin is betast.''



Misverstand

Een woordvoerder van Duinrell laat weten dat zij op de hoogte zijn van het verhaal dat rondgaat op Facebook. ,,We betreuren het dat het er misverstanden zijn ontstaan en dat het incident anders wordt getaxeerd dan wij dat hebben gedaan. We hebben contact gezocht met het meisje om er zo snel mogelijk goed over te praten. Er is inmiddels een afspraak met haar gemaakt.'' Duinrell wijst erop dat zij een perfect werkend no-tolerance beleid hanteren met betrekking tot ongewenste intimiteiten.'



Het verhaal van Melanie op Facebook is inmiddels ruim 3000 keer gedeeld. Ook krijgt ze veel berichten van mensen op het sociale medium, vertelt ze telefonisch. ,,Van mensen die ons willen steunen, maar ook van meisjes die iets soortgelijks hebben meegemaakt.'' Haar vriendin en zij hebben nog geen aangifte gedaan, maar zijn dat wel van plan.