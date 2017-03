'Ik wil de overlast voorkomen'

Een vrouw in de problemen heeft zichzelf met een mes verwond en lijkt zo - opnieuw - een einde aan haar leven te hebben willen maken. Opvallend genoeg toont Marinus Lucet, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Parnassia, niet direct mededogen met de patiënt, maar vooral met de omgeving. ,,Mevrouw had geneeskunde gestudeerd. Ze wist precies hoe ze zich moest snijden. Maximaal effect, zonder kans dat ze zou overlijden. Naar zulke meldingen gaan jonge agenten. Die worden elke keer geconfronteerd met veel bloed, het zit zelfs op de muren. En buren hebben steeds weer gedoe in hun straat. Een ambulance voor de deur. Er zit een grens aan wat mensen kunnen hebben. Als dit blijft voortduren, wordt ze op een bepaald moment wellicht niet meer getolereerd door de buurt.''



Opgenomen

Het werk van Lucet bestaat eruit praktische maatregelen te nemen in dit soort situaties. Hij probeert verwarde personen zo goed mogelijk te helpen, overlast te verminderen, het allerliefste nog te voorkomen. ,,In dit geval heb ik de behandelaar van de vrouw gebeld met de vraag of zij ervoor kon zorgen dat de vrouw een poosje werd opgenomen. Omdat ik niet van de politie ben, maar een collega, wordt mijn inschatting serieus genomen.''



De vrouw lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Behandeling in de eigen woonomgeving is voor haar het beste. Dit type patiënt wordt normaliter niet opgenomen in een kliniek. Nu dus een keer wel.



Verdubbeld

Lucet doet zijn verhaal in het politiebureau van Rijswijk. Zijn werkplek. Fulltime. Uniek. De gemeente Rijswijk vindt zijn werk zo belangrijk dat ze aan zijn salaris meebetaalt. De Rijswijkse politieteamchef Ronald Stoffer is er blij mee. Hij is ervan overtuigd dat het aantal meldingen van overlast door verwarde personen in Rijswijk, dat toch al in de lift zit, nog verder was toegenomen als Lucet er niet was geweest. Met 289 meldingen vorig jaar was het aantal meldingen in Rijswijk bijna verdubbeld in vergelijking met vijf jaar eerder.