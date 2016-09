Illegale krakerskroeg moet deuren sluiten

Al in maart werd bij de gemeente melding gemaakt van de 'illegale' praktijken. De gemeente gaf de krakers aanvankelijk alleen een waarschuwing. Later zijn controleurs van de gemeente teruggeweest om te kijken of de horecagelegenheden, die zonder geldige vergunning draaien, inmiddels waren gesloten. Bij hun eerste bezoek kwamen zij het kraakpand niet binnen, maar bij hun tweede bezoek op 4 juli bleken het eetcafé en de kroeg nog gewoon in bedrijf.



Daarop hebben de krakers een brief gekregen over de voorgenomen sluiting door de gemeente. De gebruikers pikten dat niet en maakten bezwaar. Dat is onlangs afgewezen door het gemeentebestuur. Ze moeten het pand nu voor 22 september sluiten, al krijgen ze nog wel de gelegenheid om een eventuele voorlopige schorsing van dat besluit te vragen bij de rechter.